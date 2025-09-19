Cara Kreatif Federal Oil Mengedukasi Konsumen Menggunakan Pelumas Asli

Jumat, 19 September 2025 – 21:05 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Program Hadiah Pulsa dari Federal Oil mendapatkan respons positif dari bikers tanah air.

Program yang berlangsung hingga November itu memberikan pulsa senilai Rp 5.000 untuk setiap pembelian produk Federal Matic di bengkel rekanan Federal Oil Center (FOC) bertanda khusus.

Federal Oil mengeklaim terjadi peningkatan partisipasi konsumen, terutama dari wilayah Jabodetabek, Jawa, dan Sumatera.

Market Development General Manager PT. EMLI, Rommy Averdy Saat menyampaikan, “Kami sangat mengapresiasi antusiasme konsumen pada program ini."

"Federal Oil berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna motor matic."

Selain memberikan pulsa, program itu juga menjadi sarana edukasi bagi konsumen untuk mengidentifikasi produk asli Federal Oil, dengan melakukan scan QR pada label bagian belakang produk sebagai syarat keikutsertaan program.

Bagaimana mengetahui detail programnya? Cukup scan QR pada poster yang terdapat di FOC bertanda khusus, official store Federal Oil yang ada di marketplace, atau kunjungi halaman resmi promofederalmatic.federaloil.co.id.

"Kemudian konsumen tinggal ikuti petunjuk dan sertakan kode bengkel yang tertera," pungkas Rommy. (rdo/jpnn)