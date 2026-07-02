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JPNN.com - Travel - Akomodasi

Cara Memaksimalkan Biaya Liburan Keluarga Tanpa Menguras Tabungan

Kamis, 02 Juli 2026 – 19:31 WIB
Cara Memaksimalkan Biaya Liburan Keluarga Tanpa Menguras Tabungan - JPNN.COM
Ilustrasi menabung untuk liburan keluarga. Foto: dok Pegadaian

jpnn.com, JAKARTA - Rencana liburan keluarga terkadang terkendala oleh finansial. Bayang-bayang saldo rekening yang merosot tajam pascaliburan menjadi alasan utama tertundanya momen kebersamaan tersebut.

Agenda liburan tetap bisa terwujud dengan tenang dan minim kekhawatiran. Simak cara memaksimalkan biaya liburan keluarga tanpa menguras tabungan di artikel berikut : 

Cara Memaksimalkan Biaya Liburan Keluarga Tanpa Menguras Tabungan

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Eksekusi rencana perjalanan yang hemat dan menyenangkan membutuhkan jembatan strategi secara terstruktur, mulai dari persiapan awal hingga saat tiba di destinasi impian.

 Adapun cara memaksimalkan biaya liburan keluarga tanpa menguras tabungan yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan Keuangan Sebelum Berangkat

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Disiplin finansial sejak sebelum berangkat liburan merupakan fondasi utama agar stabilitas aruskas pribadi pascaliburan tetap terjaga dengan aman. Cobalah lakukan beberapa hal berikut:

? Susun daftar estimasi biaya secara mendetail, termasuk uang parkir maupun biaya tol agar tidak memicu pengeluaran mendadak.

Menekan pengeluaran terbesar dalam struktur biaya liburan keluarga juga dapat disiasati secara cerdas

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TAGS   liburan keluarga  Liburan  tabungan emas  Pegadaian 
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