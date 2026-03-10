Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Cara Menjaga Kulit Tetap Terhidrasi Saat Ramadan

Selasa, 10 Maret 2026 – 13:59 WIB
Cara Menjaga Kulit Tetap Terhidrasi Saat Ramadan
Ilustrasi seorang wanita saat melakukan perawatan kulit ANTARA/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - Perubahan ritme selama Ramadan tidak hanya memengaruhi pola makan dan waktu tidur, tetapi juga berdampak pada kondisi kulit.

Banyak orang merasakan kulit menjadi lebih kering, sensitif, bahkan mudah berjerawat saat menjalani puasa.

Hal itu berkaitan dengan perubahan hidrasi tubuh serta pola istirahat yang berbeda dari biasanya.



Fenomena tersebut kerap disebut sebagai “Ramadan skin shift”, yakni kondisi ketika kebutuhan kulit ikut berubah mengikuti ritme tubuh selama bulan puasa.

Menurut Chrisanti Indiana, penyesuaian rutinitas perawatan kulit menjadi langkah penting agar kulit tetap sehat sepanjang Ramadan.

Chrisanti, yang juga menjabat sebagai Co-founder dan CMO di Social Bella, mengatakan kebutuhan perawatan kulit selama puasa tidak selalu harus lebih banyak.



Justru yang dibutuhkan ialah rutinitas yang lebih tepat dan menyesuaikan kondisi kulit.

“Ketika ritme tubuh berubah, kebutuhan kulit pun ikut berubah. Ramadan skin shift mengingatkan kita bahwa beauty routine tidak harus lebih kompleks, tetapi lebih relevan dengan kondisi kulit,” ujar Chrisanti.



