Cara Merawat Kulit Kepala dengan Tepat, Termasuk Menghilangkan Ketombe

jpnn.com, JAKARTA - Masalah ketombe masih menjadi salah satu keluhan rambut yang paling sering dialami masyarakat. Selain menimbulkan rasa gatal dan tidak nyaman di kulit kepala, ketombe juga sering kali mengganggu rasa percaya diri dalam aktivitas sehari-hari.

Berbagai studi dermatologi menunjukkan bahwa lebih dari 50% populasi dunia pernah mengalami masalah ketombe pada titik tertentu dalam hidupnya.

Di Indonesia sendiri masalah kesehatan kulit kepala termasuk ketombe masih menjadi salah satu perhatian utama dalam kategori perawatan rambut.

Baca Juga: 6 Penyebab Ketombe yang Bikin Kaget

Data industri juga menunjukkan bahwa pasar produk perawatan rambut di Indonesia terus berkembang dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala. Konsumen kini tidak hanya mencari produk yang membuat rambut terlihat indah, tetapi juga produk yang mampu merawat kulit kepala secara menyeluruh.

Brand Manager CBD Professional Joanie Sutanto menyebutkan banyak orang masih berfokus pada perawatan batang rambut, padahal kondisi rambut yang sehat sangat bergantung pada kesehatan kulit kepala.

“Kulit kepala pada dasarnya merupakan bagian dari kulit yang juga membutuhkan perawatan khusus. Jika kulit kepala tidak sehat, misalnya karena penumpukan minyak, sel kulit mati, atau ketidakseimbangan mikroorganisme, efeknya masalah seperti ketombe akan lebih mudah muncul,” ujar Joanie.

Baca Juga: Hancurkan Ketombe dengan Menggunakan 4 Masker Alami Ini

Ia menambahkan bahwa perawatan kulit kepala yang tepat tidak selalu harus rumit, tapi perlu dilakukan secara konsisten.

Beberapa langkah sederhana yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit, antara lain membersihkan rambut secara teratur menggunakan produk yang sesuai dengan kondisi kulit kepala, menghindari penumpukan residu produk rambut, seperti hair styling atau dry shampoo yang tidak dibersihkan dengan optimal, menjaga keseimbangan kelembapan kulit kepala karena kondisi yang terlalu kering atau terlalu berminyak dapat memicu munculnya ketombe, dan

memilih produk dengan kandungan yang menenangkan kulit kepala, terutama bagi mereka yang memiliki kulit kepala sensitif.