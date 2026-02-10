Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Cara Mitsubishi Memuluskan Pencapaian Target Penjualan di IIMS 2026

Selasa, 10 Februari 2026 – 06:30 WIB
Cara Mitsubishi Memuluskan Pencapaian Target Penjualan di IIMS 2026 - JPNN.COM
Line up kendaraan Mitsubishi di IIMS 2026, Jakarta. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memasang target ambisius di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Pabrikan berlambang tiga berlian itu membidik penjualan hingga 3.000 unit selama pameran yang berlangsung sejak 5-15 Februari, di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Direktur Pemasaran PT. MMKSI, Irwan Kuncoro, mengungkapkan bahwa dua model akan menjadi tulang punggung pencapaian target tersebut, yakni Mitsubishi Xpander dan Destinator.

Baca Juga:

Dari total target 3.000 surat pemesanan kendaraan (SPK), Xpander ditargetkan menyumbang sekitar 1.000 unit, sementara Destinator sebanyak 800 unit.

“Target kami 3.000 SPK di IIMS 2026. Saat ini, memasuki hari keempat pameran, sudah tercatat sekitar 1.000 SPK,” ungkap Irwan di sela-sela IIMS 2026, Senin (9/2).

Guna menarik minat pengunjung, MMKSI menampilkan total 10 unit kendaraan display dan menyediakan enam unit test drive.

Baca Juga:

Konsumen dapat merasakan langsung performa, kenyamanan, serta karakter berkendara khas Mitsubishi Motors di berbagai kondisi.

Khusus di IIMS 2026, Mitsubishi juga menghadirkan dua model edisi spesial, yakni Destinator 55th Anniversary Edition dan Xforce 55th Anniversary Edition.

PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memasang target ambisius di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mitsubishi  mitsubishi IIMS 2026  promo mitsubishi  IIMS 2026  Mitsubishi Destinator 
BERITA MITSUBISHI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp