JPNN.com - Otomotif - Motor

Cara Motul Ajak Bikers Merawat Motor Kustom Kesayangan

Selasa, 02 September 2025 – 15:42 WIB
Podcast Motul di Custom War Bali 2025. Foto: motul

jpnn.com, JAKARTA - Booth MotoGlow by Motul menjadi satu di antara pusat perhatian di ajang Custom War Bali 2025 yang berlangsung tanggal 29–30 Agustus 2025.

Custom War Bali 2025 adalah festival budaya kustom terbesar di Pulau Dewata.

Festival yang mempertemukan komunitas motor kustom, seniman, serta pencinta lifestyle, itu menjadi ruang inspirasi bagi pelaku kreatif dan daya tarik bagi wisatawan.

Tidak hanya menghadirkan rangkaian produk MC Care, Motul juga melakukan edukasi perawatan kendaraan lewat program Sunset Podcast Show.

Podcast membahas perawatan motor secara fun, inspiratif, dan dekat dengan gaya hidup bikers muda.

"Motul konsisten menginspirasi setiap orang untuk lebih sayang pada kendaraannya. Melalui MC Care, kami ingin hadir lebih dekat dengan bikers sehari-hari," ujar Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba dalam keterangannya, Selasa (2/9).

Menurut Welmart, Custom War adalah ruang tepat untuk mengedukasi komunitas.

"Melalui Sunset Podcast Show, kami tidak hanya bicara produk, tetapi juga membangun percakapan relevan yang dekat dengan gaya hidup bikers muda," terang Welmart.

