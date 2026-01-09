Cara Motul Membuktikan Pelumasnya Lewat Dukungan Kepada Jeje di Rally Dakar 2026

Jumat, 09 Januari 2026 – 14:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Rally Dakar dikenal sebagai olahraga ekstrem di dunia. Panas gurun, pasir halus, dan lintasan berbatu menjadi ujian nyata bagi mesin dan pembalap.

Di panggung itulah Motul kembali menegaskan eksistensinya sebagai pemain utama motorsport global lewat status Official Partner Rally Dakar 2026.

Sekaligus juga memperkuat komitmen jangka panjangnya terhadap pereli yang berani menantang batas, termasuk rider Indonesia, Julian Johan alias Jejelogy.

Keterlibatan Motul di Dakar bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, pabrikan pelumas asal Prancis itu hadir sebagai technical partner berbagai tim reli, sebelum berkembang menjadi major partner sejak 2018.

Di Dakar, Motul tak hanya memajang logo, tetapi menempatkan produknya di situasi paling ekstrem—kondisi yang mustahil direkayasa di laboratorium.

“Dakar adalah panggung pembuktian tertinggi bagi Motul. Semua klaim performa kami diuji secara nyata di sana,” ujar Managing Director PT Motul Indonesia Energy, Welmart Purba melalui keterangannya, Jumat (9/1).

Di Dakar, Motul memasok pelumas performa tinggi seperti Motul 300V Motorsport dan Factory Line yang digunakan lintas kategori.

Pelumas dirancang menjaga stabilitas mesin, efisiensi, serta perlindungan maksimal sepanjang etape panjang tanpa kompromi.