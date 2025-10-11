Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Cara NasDem Biar Rakyat Merasakan Kehadiran Partai, Ternyata

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 18:52 WIB
Kegiatan utama donor darah dilaksanakan di Ballroom NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - DPP NasDem melaksanakan acara Salurkan Darah, Nyalakan Perubahan demi memperingati HUT ke-14 partai dengan jargon Restorasi Indonesia itu.

Adapun, acara tersebut berupa kegiatan donor darah yang dilaksanakan setuktur NasDem di seluruh Indonesia.

Kegiatan utama donor darah dilaksanakan di Ballroom NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10) yang dibuka Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa bersama cucu Presiden RI ke-2 Soeharto Danty Indriastuti Purnamasari.

Saan mengatakan aksi kemanusiaan ini digelar sebagai respons atas defisit darah nasional yang mencapai sekitar 1,4 juta kantong setiap tahun.

“Kegiatan donor darah ini bukan simbolik, tapi langkah nyata membantu mereka yang membutuhkan," kata dia dalam keterangan persnya, Sabtu.

NasDem, lanjut Saan, berkomitmen terus hadir di masyarakat dengan berbagai kegiatan, seperti donor darah pada Sabtu ini.

"Kami ingin masyarakat merasakan bahwa partai politik hadir dan memberi manfaat langsung bagi kehidupan mereka,” ujar Saan.

Ketua Panitia Aksi Donor Darah Nasional DPP NasDem Danty Indriastuti Purnamasari menyebut peringatan parpolnya bukan dirayakan dengan kemewahan, melainkan dengan gerakan sosial.

Waketum NasDem Saan Mustopa menyebut aksi yang dilaksanakan partainya pada Sabtu (11/10) ini sebagai respons atas defisit darah nasional.

TAGS   NasDem  Donor Darah  Saan Mustopa  HUT Nasdem 
