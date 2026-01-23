Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Cara Persija Jakarta Menyiasati Krisis Menjelang Lawan Madura United

Jumat, 23 Januari 2026 – 08:17 WIB
Tukang Racik Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: persija

jpnn.com - Persija Jakarta langsung dihadapkan dengan ujian berat saat menjamu Madura United pada laga perdana putaran kedua BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persija vs Madura United akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (23/1/2026).

Macan Kemayoran harus menghadapi Madura United dengan kondisi skuad yang tidak ideal.

Sejumlah pemain kunci dipastikan absen pada laga ini.

Persija kehilangan Fabio Calonego, Ryo Matsumura, Van Basty Sousa, dan Bruno Tubarao akibat sanksi Komite Disiplin PSSI.

Situasi kian rumit karena Hanif Sjahbandi dan Sousa juga belum pulih sepenuhnya dari cedera.

Kondisi tersebut membuat Pelatih Persija Mauricio Souza dituntut memutar otak.

Penyesuaian strategi dan rotasi pemain menjadi agenda utama demi menjaga stabilitas permainan tim.

