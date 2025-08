Cara Pertamina Dorong Wartawan Produksi Karya Jurnalistik Berkualitas

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga (PPN) menggelar Bootcamp Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) Teritori Jawa Bagian Tengah bagi insan pers yang berasal dari provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Rangkaian kegiatan berlangsung sejak Senin hingga Rabu (28-30/7) dengan mengunjungi beberapa lokasi liputan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) mapun fasilitas operasi di Semarang dan Solo.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah selaku panitia teritori berkolaborasi dengan entitas Pertamina grup lainnya di antarnya Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit IV Cilacap dan Pertamina Gas Negara Sales Operation Region III.

Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan mengungkapkan Bootcamp AJP merupakan cara untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada rekan-rekan media dalam menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas untuk nantinya ditandingkan dalam ajang bergengsi jurnalistik tahunan dari Pertamina.

"Tidak hanya kami datangkan sejumlah narasumber untuk berbagi inspirasi, tapi kami juga mengajak untuk melihat langsung objek liputan unggulan yang ada di wilayah kami. Tujuannya agar dapat langsung digali dan diolah menjadi suatu berita yang informatif untuk masyarakat, sekaligus menjadi karya jurnalistik yang berkualitas,” kata taufiq.

Salah satu lokasi kunjungan, yakni program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kawasan Mangrove Edupark Tambakrejo sekaligus kegiatan penanaman mangrove, unit operasi PT Kalimantan Jawa Gas (KJG), lokasi TJSL pertanian, dan peternakan terintegrasi inklusif Pandawa Patra, dan SPBU 44572128 Pedaringan sebagai outlet Pertamax Green di wilayah Solo.

Puncak kegiatan dilangsungkan di kantor utama Pertamina Gas Negara Sales Operation Region III dengan menghadirkan sharing session dari sejumlah narasumber, di antaranya Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso.

Salah satu Dewan Juri AJP Nasional, Bea Wiharta; pemenang Best of The Best AJP Nasional pada 2023 dan 2024, Kekson Fole Salukh (Victory News Nusa Tenggara Timur) dan Mardans Whaisman (TVRI Kalimatan Timur); Senior Officer Media Communication PT Pertamina Patra Niaga, Reno Fri Daryanto; serta perwakilan dari Pertamina Gas Negara dan Kilang Pertamina Internasional.