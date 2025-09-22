Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Cara Satria Muda Mencari Restu Masyarakat Kota Bandung untuk IBL 2026

Senin, 22 September 2025 – 15:59 WIB
Cara Satria Muda Mencari Restu Masyarakat Kota Bandung untuk IBL 2026 - JPNN.COM
Tim basket Satria Muda saat hadir pada acara Haornas 2025 di Kota Bandung Minggu (21/9). Foto: Dokumentasi Satria Muda

jpnn.com - Tim basket Satria Muda berupaya mendapatkan atensi dari publik Bandung untuk mengarungi IBL 2026.

Pemilik 12 gelar juara kompetisi basket nasional tersebut mencoba meraih simpati publik Kota Kembang dengan meramaikan acara Haornas 2025 pada Minggu (21/9/2025).

Walikota Bandung Muhammad Farhan menyambut hangat Satria Muda yang musim depan akan pindah kandang ke C-Tra Arena.

Baca Juga:

Kedatangan Abraham Damar Grahita dan kolega membuat Bandung makin kental dengan nuansa juara setelah sebelumnya memiliki tim sepak bola, Persib selaku kampiun Liga 1 dua musim beruntun.

“Persib Bandung mampu meraih gelar juara back to back Liga 1 Indonesia pada Mei 2025 lalu. Hadir juga Satria Muda Bandung, klub basket yang kini sukses menjuarai IBL All Indonesian.” ujar Farhan.

Senada dengan Farhan, Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan juga senang menyambut Satria Muda di Tanah Pasundan.

Baca Juga:

Tim berakronim SM itu diharapkan meraih banyak kesuksesan dan menjadi kebanggan masyarakat Bandung.

“Kami sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian Satria Muda. Gelar juara ini adalah buah dari kerja keras para pemain, pelatih, dan ofisial.” 

Satria Muda terus berupaya mendapatkan atensi dari publik kota Bandung untuk mengarungi IBL 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Satria Muda  Satria Muda Bandung  IBL  Basket 
BERITA SATRIA MUDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp