Cara Seru Aice Ajak Anak Lawan Gaya Hidup Sedenter

Rabu, 24 Desember 2025 – 19:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ancaman gaya hidup sedenter atau kurang gerak kian nyata di Indonesia, terutama pada anak-anak yang akrab dengan gawai sejak usia dini.

Menjawab tantangan tersebut, Aice Group bersama Bakti Olahraga Djarum Foundation dan Pengprov PBSI Jawa Tengah menghadirkan Festival SenengMinton Jawa Tengah 2025.

Kegiatan menjadi langkah preventif yang dikemas edukatif dan menyenangkan.

Festival SenengMinton hadir untuk mematahkan pola itu, dengan mengenalkan aktivitas fisik melalui pendekatan bermain.

Senior Brand Manager Aice Group, Sylvana Zhong, menegaskan dukungan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap kesehatan keluarga Indonesia.

“Sedenter bukan lagi isu sepele. Ini ancaman serius bagi kualitas SDM masa depan. Kami ingin mengubah kebiasaan anak dari layar gawai ke lapangan olahraga,” ujarnya.

Secara ilmiah, aktivitas fisik intens dan konsisten pada usia enam hingga sembilan tahun terbukti memicu pelepasan Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF), protein penting untuk koneksi antarsaraf otak.

Oleh karena itu, Festival SenengMinton merancang permainan seperti shuttle run, zig zag run, hingga service to target untuk melatih koordinasi, kecepatan, dan ketangkasan anak.