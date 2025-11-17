Cara Unik Musisi Indramayu Berantas Mafia Musik di Era Digital, Ajak Revolusi Hak Cipta

jpnn.com, INDRAMAYU - Upaya memberantas mafia digital yang selama bertahun-tahun merampas hak ekonomi dan moral para musisi daerah terus dilakukan.

Owner PT Musicplus Media Indonesia Richo Irfanto dan partner-nya Triandika Yuniar mengembangkan aplikasi Playlist Music dengan tekad memberantas mafia digital.

Richo menjelaskan aplikasi tersebut menjadi agregator musik yang diklaim pertama di Indonesia dan telah terdaftar resmi di HAKI.

Dia mengungkapkan ide besar ini bermula dari satu kenyataan pedih melihat kondisi musisi daerah, terutama tarling, sering menjadi korban.

Lagu-lagu mereka diunduh, didaftarkan ulang oleh pihak lain ke platform luar negeri, lalu menghasilkan uang dari iklan sementara penciptanya tak mendapat sepeser pun.

“Saya pernah datang ke rumah seorang pencipta lagu di Indramayu. Karyanya fenomenal, tapi kondisi rumahnya sangat memprihatinkan,” kata Richo dalam keterangannya, Senin (17/11).

“Pencipta bingung, artisnya bingung, sementara yang menikmati justru mafia digital," sambungnya.

Dia menyebutkan hal itu sering terjadi pada musisi daerah yang bahkan mencetak jutaan tayangan di YouTube, tetapi pencipta dan penyanyinya sama-sama tidak mendapatkan royalti.