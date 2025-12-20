Cara Universitas Bakrie Siapkan Mahasiswa untuk Hadapi Dunia Kerja

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Universitas Bakrie menggelar kampanye public relation bertajuk #KembaliKeDapur di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu (20/12).

Kampanye yang diinisiasi oleh mahasiswa program studi ilmu komunikasi itu dirancang untuk melatih kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja melalui pembelajaran berbasis pengalaman.

Dosen pengampu mata kuliah,?Octaviniant Aspary mengatakan pendekatan ini dirancang untuk mempertemukan proses belajar di kelas dengan realitas kerja di industri.

“Sejak awal perkuliahan, kami membangun satu payung kampanye yang relevan untuk ketiga mata kuliah, agar mahasiswa tidak mempelajari teori secara terpisah. Melainkan melatih mereka untuk berpikir strategis dan mampu menjalankan kampanye secara terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sebagaimana praktik di dunia profesional,” ujar Octaviniant.

Dia menambahkan kampanye ini digelar bersamaan dengan momentum Hari Ibu.

Selain itu, kampanye tersebut tidak hanya dimaknai sebagai refleksi nilai keluarga, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk memahami tantangan yang lebih luas yang dihadapi generasi muda.

Di balik pengangkatan isu budaya dan kebiasaan sehari-hari tersebut, persoalan kesiapan lulusan perguruan tinggi dalam memasuki dunia kerja masih menjadi realitas yang tidak terpisahkan.



Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran lulusan pendidikan tinggi, mulai dari diploma hingga doctoral, mencapai lebih dari?1,01 juta orang?pada Februari 2025, tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Kondisi ini mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan industri.