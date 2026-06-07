Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Travel - Destinasi

Cari Agenda Hari Ini di PIK2? Orange Groves Punya Vesak Lantern Night

Minggu, 07 Juni 2026 – 09:04 WIB
Cari Agenda Hari Ini di PIK2? Orange Groves Punya Vesak Lantern Night - JPNN.COM
Orange Groves di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menjadi lokasi Light of Hope: Vesak Lantern Night. Foto: PIK2

jpnn.com, TANGERANG - Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kembali menawarkan agenda akhir pekan yang bisa dinikmati masyarakat luas.

Pada Minggu ini (7/6/2026), Orange Groves PIK2 menjadi lokasi Light of Hope: Vesak Lantern Night.

Acara tersebut menghadirkan pengalaman menikmati senja, kuliner, hingga pelepasan lentera di atas air.

Baca Juga:

Pengunjung Light of Hope bisa datang sejak sore. Mereka dapat berjalan santai di area Orange Groves, menikmati suasana tepi air, mencoba beragam kuliner, lalu menyaksikan lentera-lentera menyala saat malam tiba.

Cari Agenda Hari Ini di PIK2? Orange Groves Punya Vesak Lantern Night

Kegiatan yang digelar PATRIA DPD DKI Jakarta itu dimulai pukul 15.00 WIB. Acaranya berlangsung hingga malam hari.

Baca Juga:

Meski menjadi bagian dari momentum Waisak, Vesak Lantern Night tidak hanya ditujukan untuk umat Buddha.

Masyarakat umum juga dapat hadir untuk menikmati suasana, melihat rangkaian acara, atau ikut melepas lentera.

Orange Groves di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menjadi lokasi Light of Hope: Vesak Lantern Night. Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK2  Vesak Lantern Night  Orange Groves  Kuliner 
BERITA PIK2 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp