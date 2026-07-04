Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Jambi

Cari Bocah Tenggelam, Tim SAR Gabungan Sisir Sungai Tembesi

Sabtu, 04 Juli 2026 – 08:30 WIB
Cari Bocah Tenggelam, Tim SAR Gabungan Sisir Sungai Tembesi - JPNN.COM
Tim SAR jambi saat mencari korban tenggelam di Sungai Batanghari, Jambi, Jumat (3/7/2026) (ANTARA/HO/Humas Basarnas Jambi)

jpnn.com - JAMBI - Seorang bocah laki-laki berusia delapan tahun dilaporkan tenggelam di Sungai Tembesi Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Korban diketahui bernama Muhammad Fajri Setiawan, warga RT 05 RW 02, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.

Tim Basarnas Jambi melalui SAR gabungan yang terdiri dari Pos Pencarian dan Pertolongan (Pos SAR) Bungo bersama instansi terkait dan masyarakat, melakukan operasi SAR mencari bocah tersebut. "Tim saat ini masih terus melakukan pencarian," kata Humas Basarnas Jambi M Luthfi di Jambi Jumat (3/7).

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis sore (2/7) sekitar pukul 15.30 WIB. Kejadian bermula saat korban bersama rekan-rekannya pergi untuk mandi di aliran Sungai Tembesi Pauh. 

Baca Juga:

Namun, di tengah aktivitas tersebut, korban mendadak tenggelam dan hilang terseret arus sungai.

Upaya pencarian awal sempat langsung dilakukan oleh pihak polsek setempat serta warga sekitar. Namun, hingga malam hari korban belum berhasil ditemukan.

Laporan resmi mengenai kondisi membahayakan manusia ini diterima oleh Pos SAR Bungo pada Jumat (3/7).

Baca Juga:

Merespons laporan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Jambi menggerakkan tujuh personel Rescue dari Pos SAR Bungo menuju lokasi kejadian dengan menempuh jarak sekitar 102 km dengan waktu perjalanan kurang lebih 3,5 jam.

Tim rescue tiba di lokasi dengan membawa alat lengkap, seperti Rescue Car Hilux, Luxury Craft Rubber (LCR)/perahu karet, serta peralatan medis, evakuasi, dan komunikasi.

Tim Basarnas Jambi melalui SAR gabungan terus bergerak mencari bocah tenggelam di Sungai Tembesi Pauh, Jambi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bocah tenggelam  sungai tembesi  Jambi  Tim Sar  Basarnas 
BERITA BOCAH TENGGELAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp