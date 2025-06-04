Cari HP Gaming Tanpa Overheat? Infinix GT 50 Pro Solusinya

jpnn.com, JAKARTA - Banyak HP gaming terlihat kencang di awal, tapi tidak semuanya mampu menjaga performa tetap stabil dalam sesi gaming panjang.

Performanya menurun setelah 20–30 menit penggunaan.

Di sinilah performa stabil menjadi indikator penting. Dalam beberapa pengujian dan penggunaan nyata, perangkat dengan sistem pendingin lebih baik mampu menjaga FPS tetap konsisten, mengurangi thermal throttling dan memberikan pengalaman gaming yang lebih smooth.

Dalam perbandingan HP gaming saat ini, faktor penentu tidak lagi berhenti di chipset atau angka benchmark. Sistem pendingin justru menjadi kunci.

Beberapa perangkat terbaru seperti Infinix GT 50 Pro mulai mengadopsi teknologi HydroFlow Liquid Cooling Architecture untuk menjaga suhu tetap stabil, bahkan dalam penggunaan intens.

Smartphone yang tidak dirancang untuk durasi panjang biasanya akan cepat panas, terasa tidak nyaman digenggam, dan mengalami penurunan performa yang signifikan.

Di segmen HP gaming 6 jutaan, biasanya fokus utama adalah spesifikasi seperti RAM dan chipset. Namun, tren mulai berubah.

Infinix GT 50 Pro menghadirkan pendekatan berbeda dengan menjadikan sistem pendingin sebagai fondasi utama performa.