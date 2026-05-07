Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Cari Info Anggota Keluarga di Bus ALS? Hubungi Posko DVI Polda Sumsel di Nomor Ini

Kamis, 07 Mei 2026 – 09:40 WIB
Cari Info Anggota Keluarga di Bus ALS? Hubungi Posko DVI Polda Sumsel di Nomor Ini - JPNN.COM
Polda Sumsel menyampaikan imbauan penting untuk keluarga korban bus ALS. Foto: Dokumen Polda Sumsel.

jpnn.com, MUSI RAWAS UTARA - Pihak Kepolisian Daerah Sumatra Selatan (Polda Sumsel) menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kecelakaan maut yang melibatkan Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan truk tangki BBM.

Insiden yang terjadi di kawasan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Rabu (6/5) kemarin sekitar pukul 12.39 WIB mendapat perhatian serius.

Tabrakan keras antara kedua kendaraan ini memicu ledakan dan kebakaran hebat yang melahap habis bus serta truk tangki di lokasi kejadian.

Baca Juga:

Hingga laporan terbaru diterima, sebanyak 16 orang dinyatakan meninggal dunia, tiga orang mengalami luka bakar serius, dan satu orang mengalami luka ringan.

Sebanyak 16 kantong jenazah saat ini menjalani proses identifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri yang dipusatkan di RS Bhayangkara Mohammad Hasan Palembang, Bid Dokkes Polda Sumsel.

Kecelakaan melibatkan satu unit Bus ALS bernomor polisi BK-7778-DL yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Rupit dan satu unit truk tangki PT Seleraya yang datang dari arah berlawanan, dari Rupit menuju Lubuk Linggau.

Baca Juga:

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, bus ALS yang dikemudikan A diduga berupaya menghindari lubang jalan dan mengambil jalur kanan.

Pada saat bersamaan, truk tangki yang dikemudikan Y bersama seorang penumpang datang dari arah berlawanan sehingga tabrakan frontal tidak dapat dihindarkan.

Polda Sumsel membuka Posko DVI, bagi keluarga korban yang butuh info di Bus ALS dapat hubungi ke nomor ini

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kecelakaan  Bus ALS  Polda Sumsel  tabrakan  Muratara 
BERITA KECELAKAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp