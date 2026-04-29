Cari Info Kampus Favoritmu & Beasiswa di ICAN International Education Expo, Gratis!

jpnn.com, JAKARTA - ICAN Education Consultant kembali menggelar international education expo. Diperkirakan lebih dari 300 universitas bergengsi luar negeri akan hadir dan membuka konsultasi langsung terkait studi di luar negeri.

Director of Growth and Partnership ICAN Education, Novi Kurniawati menjelaskan, event ini hadir untuk memudahkan siswa dan orang tua yang sedang mencari informasi perkuliahan luar negeri.

“Di event ini, para pengunjung yang datang bisa konsultasi terkait biaya kuliah, syarat pendaftaran, jurusan yang akan dituju hingga peluang beasiswa,” kata Novi, Rabu (29/4).

Untuk menjangkau lebih banyak orang, event ini akan hadir di dua lokasi berbeda, yakni Jakarta dan Tangerang.

Acara ini akan berlangsung pada Sabtu 9 Mei 2026 di Harris Hotel Kelapa Gading dan Minggu 10 Mei 2026 di Doubletree By Hilton Bintaro Xchange Mall. Keduanya akan digelar pada pukul 14.00-18.00 WIB.

“ICAN memiliki partner universitas dari berbagai negara. Di event ini universitas yang akan hadir datang dari Australia, China, Amerika, Inggris, Kanada dan masih banyak lagi,” tambah Novi.

Selain menjadi ruang konsultasi yang lengkap, ada banyak promo spesial yang hanya akan berlaku selama event berlangsung.

Semua pengunjung memiliki kesempatan untuk mendapatkan promo eksklusif seperti cashback hingga Rp3,49 juta untuk IELTS/TOEFL Official Test dan cashback senilai Rp5 juta untuk beberapa destinasi kuliah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.