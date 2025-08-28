Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Cari Macan Tutul yang Kabur, Petugas Sisir Lembang Park Zoo Radius 1 Km

Kamis, 28 Agustus 2025 – 20:48 WIB
Cari Macan Tutul yang Kabur, Petugas Sisir Lembang Park Zoo Radius 1 Km - JPNN.COM
Suasana di Lembang Park & Zoo, Kabupaten Bandung Barat. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Polres Cimahi menetapkan radius 1 kilometer untuk pencarian macan tutul yang leas dari kandang penangkaran Lembang Park & Zoo, Kabupaten Bandung Barat. 

Kapolsek Lembang AKP Dana Suhenda mengatakan pencarian dilakukan bersama TNI dan tim gabungan yang dibagi ke tiga sektor, yakni ke arah barat, timur, dan area sekitar kebun binatang. 

"Kami mengimbau masyarakat apabila menemukan atau melihat binatang tersebut segera melapor ke call center 110 Polres Cimahi atau ke polsek terdekat," kata Dana ditemui di Lembang Park & Zoo, Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (28/8/2025). 

Baca Juga:

Dana menuturkan pihaknya menerjunkan anjing pelacak atau K9 untuk membantu proses pencarian.

Sementara untuk penembak jitu disiapkan dari instansi TNI dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.

Dia menambahkan pencarian macan tutul akan dilanjutkan pada malam hari, mengingat satwa tersebut merupakan hewan nokturnal yang aktif di malam hari.

Baca Juga:

"Kami juga menerjunkan Bhabinkamtibmas untuk disebar di area pemukiman warga sekitar Lembang Zoo untuk pengamanan masyarakat pada malam hari," ujarnya. 

Lebih lanjut, Dana menyebut tanda terakhir yang ditemukan berupa jejak di area parkiran, tetapi masih perlu dipastikan apakah benar berasal dari macan tutul tersebut. 

Polres Cimahi menetapkan radius 1 kilometer untuk pencarian macan tutul yang leas dari kandang penangkaran Lembang Park Zoo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Macan Tutul  Lembang Park Zoo  Polres Cimahi  Bandung Barat 
BERITA MACAN TUTUL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp