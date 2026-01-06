Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Kep. Riau

Cari Nelayan Hilang di Perairan Bintan, SAR Tanjungpinang Kerahkan Tim Rescue 

Selasa, 06 Januari 2026 – 17:25 WIB
Kantor SAR Tanjungpinang mengerahkan tim rescue untuk mencari seorang nelayan pria yang dilaporkan hilang di Perairan Berakit, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (6/1/2025). ANTARA/HO-Humas SAR Tanjungpinang

jpnn.com - TANJUNGPINANG - Seorang nelayan pria dilaporkan hilang di perairan Berakit, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri). 

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Tanjungpinang Fazzli mengatakan korban atas nama Top (50), warga Kampung Panglong, diduga terjatuh dari sampannya saat sedang mencari ketam bakau.

Kantor SAR Tanjungpinang telah mengerahkan tim rescue atau penyelamat untuk mencari korban.

"Laporan kehilangan korban diterima petugas siaga SAR dari BPBD Bintan, Selasa sekitar pukul 11.30 WIB," kata Fazzli di Tanjungpinang, Selasa (6/1).

Fazzli menjelaskan kronologi kejadian bermula pada Senin (5/1), sekitar pukul 14.00 WIB saat korban pergi melaut mencari ketam menggunakan sampan dalam kondisi air sedang surut.

Hingga malam hari, korban tak kunjung kembali ke rumah.

Warga setempat sempat melakukan upaya pencarian mandiri, namun hanya berhasil menemukan sampan dan alat tangkap milik korban di tepi pantai.

Setelah menerima laporan kejadian itu, kata Fazzli, SAR Tanjungpinang langsung menurunkan satu tim penyelamat yang berjumlah sembilan orang menuju lokasi kejadian (LKK) menggunakan Rescue Car Type II.

Kantor SAR Tanjungpinang mengerahkan Tim Resuce untuk mencari nelayan yang hilang di perairan Berakit, Kabupaten Bintan, Kepri.

