JPNN.com - Daerah - Kep. Bangka Belitung

Cari Nelayan Hilang di Perairan Karang Berang-Berang, Basarnas Pangkalpinang Kerahkan Tim Penyelamat

Sabtu, 10 Januari 2026 – 10:45 WIB
Cari Nelayan Hilang di Perairan Karang Berang-Berang, Basarnas Pangkalpinang Kerahkan Tim Penyelamat
Tim Gabungan melakukan pencarian nelayan hilang kontak di Perairan Berang-Berang Kabupaten Bangka Barat, Sabtu (10/1/2026) ANTARA/HO/Humas Basarnas Pangkalpinang

jpnn.com - PANGKALPINANG - Seorang nelayan bernama Adnan Sahid (67) dilaporkan hilang kontak saat melaut di perairan Karang Berang-Berang, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kota Pangkalpinang Mikel Rachman Junika mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang diterima Basarnas Kota Pangkalpinang, nelayan ini berangkat melaut untuk mencari ikan menggunakan perahu kayu menuju fishing ground di perairan Karang Berang-Berang, Kamis (8/1) pukul 16.00 WIB.

Biasanya, korban yang merupakan warga Desa Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, itu sudah kembali ke darat pada keesokan paginya sekitar pukul 09.00 WIB.

Namun, hingga Jumat petang (9/1), korban tidak kunjung pulang. Rekan sesama nelayan sempat melakukan upaya pencarian mandiri di sekitar lokasi, namun hasilnya nihil.

Selanjutnya, pihak keluarga yang khawatir atas keselamatan korban, melaporkan kejadian tersebut ke Kansar Pangkalpinang untuk meminta bantuan SAR. 

Atas laporan ini, Basarnas langsung memberangkatkan satu tim rescue dari Unit Siaga SAR (USS) Mentok menuju lokasi kejadian pada koordinat duga 2°10'4.19"S 105°21'31.59"E.

"Semalam kami menerima informasi tersebut dan langsung menerjunkan Tim SAR untuk melakukan operasi pencarian terhadap korban," katanya di Pangkalpinang, Sabtu (10/1).

Dalam pencarian itu, Basarnas Kota Pangkalpinang mengerahkan penyelamat.  "Pencarian hari ini difokuskan dengan metode penyisiran di permukaan air menggunakan rigid inflatable boat (RIB)," ungkapnya.

Cari nelayan hilang di perairan Karang Berang-Berang, Bangka Barat, Basarnas Pangkalpinang mengerahkan tim penyelamat.

