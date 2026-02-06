Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Cari Pemasukan, Pinkan Mambo Rela Nyanyi di Pinggir Jalan

Jumat, 06 Februari 2026 – 19:19 WIB
Penyanyi Pinkan Mambo. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Pinkan Mambo mengungkap aktivitas terbaru dirinya dalam mencari pemasukan.

Dia mengaku kerap melakukan siaran langsung di media sosial, sambil bernyanyi di pinggir jalan.

"Iya, ini bisnis baru aku," kata Pinkan Mambo saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

Mantan personel Ratu itu berharap mendapat saweran dari netizen ketika melakukan siaran langsung.

Uang yang didapat dari saweran itu kemudian digunakan Pinkan Mambo untuk modal menjalankan bisnis donat.

"Dari seratus ribu, bakal jadi usaha donat, lalu baju, dan lainnya," jelas pelantun Dirimu Dirinya itu.

Dalam menjalani kegiatan siaran langsung, Pinkan Mambo kerap berkeliling ke sejumlah kawasan di Tangerang.

Beberapa kali dirinya dan suami, Arya Khan terpaksa dikawal petugas keamanan agar tidak terjadi kehebohan di tengah masyarakat.

