Cari Pemuda Hanyut, Tim SAR Sisir Sungai Ogan

jpnn.com - PALEMBANG - Tim SAR Gabungan terus melakukan pencarian terhadap seorang pemuda bernama Wili (20) yang hanyut di Sungai Ogan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Tim SAR Gabungan melakukan penyisiran di aliran Sungai Ogan untuk mencari Wili yang dilaporkan hilang terseret arus saat berenang menyusuri sungai tersebut.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin mengatakan operasi pencarian pada hari kedua ini diperluas.

Pihaknya membagi tim menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU), guna memaksimalkan penyisiran di atas permukaan air.

Dia menjelaskan SRU 1 melakukan pencarian ke arah barat laut dengan luas area sekitar 6 kilometer persegi.

"SRU 2 menyisir ke arah barat daya dengan luas area sekitar 4 kilometer persegi menggunakan perahu karet dan perahu masyarakat," kata Raymond di Palembang, Senin (29/6).

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Raymond menjelaskan peristiwa ini bermula pada Minggu (28/6) sekitar pukul 15.00 WIB.

Saat itu, korban bersama tiga rekannya berenang menyeberangi sungai dari Desa Seri Dalam menuju Desa Sungai Pinang I untuk bersantai.