Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Cari Penyebab Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, KNKT Terjunkan 3 Investigator

Selasa, 28 April 2026 – 10:01 WIB
Petugas berupaya mengevakuasi penumpang yang terjebak di dalam gerbong KRL Commuterline yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026). Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto/sgd

jpnn.com - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menerjunkan tim investigasi lapangan untuk mencari tahu penyebab kecelakaan kereta di Bekasi, Senin (27/4) malam.

”Sejak tadi malam (Senin), tiga orang investigator kami sudah turun ke lapangan untuk melakukan investigasi,” demikian keterangan KNKT, Selasa (28/4) ini.

KNKT hingga kini belum bisa mengungkap dugaan awal kecelakaan kereta, karena investigator masih bekerja di lapangan

”Investigasi akan dilanjutkan. Jika nanti ada informasi yang dapat disampaikan, akan segera kami umumkan,” demikian keterangan lembaga tersebut.

Diketahui, kecelakaan terjadi di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin malam, melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line.

Vice President Corcomm PT KAI Anne Purba menyebut tujuh orang dinyatakan meninggal dunia dalam insiden kecelakaan kereta tersebut.

"Ada tujuh penumpang kami yang sudah dinyatakan memang meninggal," kata dia kepada awak media, Selasa ini.

Anne melanjutkan sebanyak 81 orang juga dievakuasi dari lokasi kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit terdekat.

kecelakaan  kecelakaan kereta  Krl Commuter Line  Bekasi  KNKT  Korban  meninggal dunia  Stasiun Bekasi Timur  KA Argo Bromo Anggrek 
BERITA KECELAKAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp