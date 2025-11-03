Cari Remaja Hilang di Lombok Utara, Tim SAR Sisir Aliran Sungai

jpnn.com - LOMBOK UTARA - Seorang remaja bernama Arga (17) yang dilaporkan hilang setelah terseret derasnya arus air bah di Air Terjun Sekoah, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, masih belum ditemukan. Tim SAR Gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap korban.

"Pencarian ini memasuki hari kedua pada Senin (3/11) setelah sebelumnya pada Minggu (02/11) dilakukan pencairan, namun korban belum ditemukan," kata Koordinator Unit Siaga SAR Bangsal I Gusti Komang Aryadana di Lombok Utara, Senin (3/11).

Sebelumnya, Kantor SAR Mataram menerima laporan, Minggu (02/11) sore WITA dan segera merespons dengan memberangkatkan tim rescue dari Unit Siaga SAR Bangsal guna melakukan upaya pencarian.

Personel segera bergerak menuju lokasi dengan membawa peralatan SAR air, komunikasi, dan medis.

Korban yang beralamat di Dusun Tembobor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, terseret arus pada Minggu siang. Saat korban sedang mandi bersama rekan-rekannya, tiba-tiba air bah menerjang.

"Teman-temannya berusaha menolong namun tidak berhasil karena arus yang sangat deras. Selanjutnya kejadian ini dilaporkan ke pihak berwajib," katanya.

Dia menjelaskan strategi pencarian hari ini masih memfokuskan pada penyisiran aliran sungai dan area di sekitar air terjun tempat korban terakhir terlihat.

"Memasuki hari kedua, kami kembali menyisir aliran sungai dari Air Terjun Sekoah, sebagaimana yang telah kami lakukan sebelumnya," ujarnya.