Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Aceh

Cari Remaja Tenggelam di Pantai Suak Ribee, BPDB Aceh Barat Kerahkan Tim Gabungan

Selasa, 19 Mei 2026 – 09:57 WIB
Cari Remaja Tenggelam di Pantai Suak Ribee, BPDB Aceh Barat Kerahkan Tim Gabungan - JPNN.COM
Warga memadati Pantai Wisata Suak Ribee, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat saat proses pencarian remaja tenggelam yang terjadi pada Senin (18/5/2026) petang. Hingga Selasa (19/5/2026) upaya pencarian terhadap korban masih terus dilakukan. ANTARA/HO-BPBD Aceh Barat

jpnn.com - MEULABOH - Seorang remaja yang hilang tenggelam di Pantai Suak Ribee, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, sejak Senin (18/5) sore masih belum ditemukan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat bersama Basarnas, Satpol Airud, TNI melakukan pencarian terhadap korban bernama Harita Haziq (15), itu.

Korban diketahui merupakan warga Perumahan Komplek Army, Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

Baca Juga:

“Hingga saat ini upaya pencarian terhadap korban masih terus kami lakukan,” kata Pelaksana Tugas Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat Teuku Ronal di Meulaboh, Selasa (19/5).

Menurut dia, Harita Haziq sebelumnya dilaporkan hilang akibat terseret gelombang laut saat sedang mandi bersama rekan-rekannya di Pantai Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan.

Dia mengatakan insiden korban tenggelam tersebut terjadi pada Senin (18/5) sekitar pukul 17.00 WIB, saat Harita bersama delapan temannya mandi di pantai sebelum akhirnya terseret arus laut yang kuat.

Baca Juga:

“Saat sedang mandi, sejumlah remaja ini terseret arus. Hanya korban yang tidak berhasil menyelamatkan diri sehingga terseret arus," ungkapnya.

Rekan-rekan korban kemudian mendatangi Mako BPBD Aceh Barat guna melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas, karena jarak antara lokasi kejadian dengan pos berada sekitar satu kilometer.

Cari remaja tenggelam di Pantai Suak Ribee, BPBD Aceh Barat mengerahkan tim gabungan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   remaja tenggelam  Pantai Suak Ribee  BPDB Aceh Barat  tim gabungan  Hilang tenggelam 
BERITA REMAJA TENGGELAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp