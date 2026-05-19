Cari Remaja Tenggelam di Pantai Suak Ribee, BPDB Aceh Barat Kerahkan Tim Gabungan

jpnn.com - MEULABOH - Seorang remaja yang hilang tenggelam di Pantai Suak Ribee, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, sejak Senin (18/5) sore masih belum ditemukan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat bersama Basarnas, Satpol Airud, TNI melakukan pencarian terhadap korban bernama Harita Haziq (15), itu.

Korban diketahui merupakan warga Perumahan Komplek Army, Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

“Hingga saat ini upaya pencarian terhadap korban masih terus kami lakukan,” kata Pelaksana Tugas Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat Teuku Ronal di Meulaboh, Selasa (19/5).

Menurut dia, Harita Haziq sebelumnya dilaporkan hilang akibat terseret gelombang laut saat sedang mandi bersama rekan-rekannya di Pantai Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan.

Dia mengatakan insiden korban tenggelam tersebut terjadi pada Senin (18/5) sekitar pukul 17.00 WIB, saat Harita bersama delapan temannya mandi di pantai sebelum akhirnya terseret arus laut yang kuat.

“Saat sedang mandi, sejumlah remaja ini terseret arus. Hanya korban yang tidak berhasil menyelamatkan diri sehingga terseret arus," ungkapnya.

Rekan-rekan korban kemudian mendatangi Mako BPBD Aceh Barat guna melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas, karena jarak antara lokasi kejadian dengan pos berada sekitar satu kilometer.