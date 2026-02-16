Cari Wajah Baru, IFW 2026 Seleksi Ratusan Semifinalis Menjadi 6 Ikon Resmi

jpnn.com - Antusiasme peserta pemilihan Icon Search Indonesia Fashion Week (IFW) 2026 sangat tinggi.

Tercatat lebih dari 500 pendaftar dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti proses seleksi daring yang dibuka selama sebulan.

Setelah melalui tahap kurasi administrasi serta penilaian awal, sebanyak 170 peserta dinyatakan lolos untuk mengikuti semifinal dan tahap penjurian langsung.

Dari 170 semifinalis tersebut, peserta akan disaring menjadi 20 besar sebelum akhirnya dipilih enam ikon resmi IFW 2026.

Terdiri dari tiga perempuan dan tiga laki-laki yang akan menjadi wajah Indonesia Fashion Week 2026 sepanjang tahun.

Adapun pemilihan Icon Search 2026 ini, rangkaian menuju Indonesia Fashion Week 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia (APPMI).

Presiden Indonesia Fashion Week 2026, Poppy Dharsono, menegaskan Icon Search menjadi agenda tahunan untuk menjaring talenta model dari seluruh Nusantara sebagai bagian dari regenerasi industri mode nasional.

"Ini adalah kesempatan bagi siapa pun yang memenuhi persyaratan untuk tampil di panggung IFW 2026,” kata Poppy di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, baru-baru ini.