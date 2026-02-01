Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Carlos Alcaraz Pukul Novak Djokovic di Final Australian Open 2026

Minggu, 01 Februari 2026 – 20:36 WIB
Carlos Alcaraz Pukul Novak Djokovic di Final Australian Open 2026 - JPNN.COM
Carlos Alcaraz. Foto: Mark Baker/AP Photo

jpnn.com - MELBOURNE - Tunggal putra nomor satu dunia dari Spanyol Carlos Alcaraz menjadi juara Australian Open 2026 setelah mengalahkan Novak Djokovic pada partai final dengan skor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 di Melbourne, Minggu (1/2) sore WIB.

Itu gelar pertama Australian Open buat Alcaraz, sekaligus menggagalkan upaya Djokovic meraih gelar ke-25 grand slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open).

Kemenangan tersebut juga membuat Alcaraz (22 tahun) menjadi petenis putra termuda yang menyelesaikan Career Grand Slam atau mengangkat trofi di keempat turnamen mayor pada era tenis modern atau open.

Baca Juga:

Pada laga tersebut, setelah set pembuka yang didominasi Djokovic dengan penampilan agresif, Alcaraz mencoba menguasai permainan dari baseline untuk mengendalikan pertandingan final Australian Open pertamanya.

Dia mematahkan servis lawannya dua kali dalam perjalanan menuju set kedua dan tampak kembali ke performa terbaiknya di set ketiga.

Djokovic berjuang keras di set keempat, menangkis enam break point untuk mempertahankan servisnya di gim kedua. Namun, petenis berusia 38 tahun yang tak terkalahkan dalam sepuluh final Australian Open sebelumnya itu tidak mampu membalas dan mempertahankan catatan sempurnanya.

Baca Juga:

Alcaraz mematahkan servis Djokovic secara telak di gim ke-12 set keempat untuk memastikan kemenangan dalam waktu tiga jam dua menit.

Alcaraz kini menjadi juara tujuh kali Grand Slam, menyamai catatan sesama mantan petenis nomor satu dunia John McEnroe dan Mats Wilander dalam daftar sepanjang masa.

Carlos Alcaraz menjadi juara Australian Open 2026 setelah mengalahkan Novak Djokovic.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Carlos Alcaraz  Novak Djokovic  Australian Open 2026  Grand Slam 
BERITA CARLOS ALCARAZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp