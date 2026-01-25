Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Carrick Enggak Sabar MU Melawan Arsenal

Minggu, 25 Januari 2026 – 04:50 WIB
Jadwal Liga Inggris: Arsenal jamu Man United di Stadion Emirates (X/premierleague)

jpnn.com, JAKARTA - Manchester United (MU) ditantang Arsenal di Stadion Emirates, London, Minggu (25/1).

Pelatih MU Michael Carrick mengatakan laga menghadapi Arsenal akan menjadi tantangan bagi timnya.

"Saya sangat menantikan pertandingan itu. Mereka adalah tim yang sangat bagus, itu sudah jelas. Mereka punya banyak kekuatan, baik dari cara bermain maupun kualitas skuadnya," ujar Carrick dikutip dari laman resmi Manchester United, Sabtu.

Carrick menegaskan MU sepenuhnya berhati-hati dan tidak akan lengah saat bersua Arsenal.

Dia yakin laga tersebut tidak akan berjalan mudah. Akan tetapi, Carrick juga merasa timnya berada di posisi yang cukup baik di liga dan itu akan membawa atmosfer positif.

Carrick menegaskan hasil yang diterima timnya kala menang 2-0 atas Manchester City pada Sabtu (17/1) memberikan kepercayaan diri serta mendapatkan dorongan semangat timnya. Namun, dia ingin MU tetap membumi.

"Satu pertandingan tidak serta-merta membuat anda menjadi tim hebat, tetapi itu memberi kami fondasi yang sangat baik untuk dibangun. Ada banyak kepercayaan diri dan perasaan positif di dalam tim, tetapi itu tetap terukur. Kami mengetahui apa yang akan datang dan kami harus siap menghadapinya," kata Carrick.

Terkait skuad, pria berusia 44 tahun itu memastikan salah satu bek tengahnya, yaitu Matthijs De Ligt akan absen dalam laga kontra Arsenal. 

