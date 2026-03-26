JPNN.com - Entertainment - Musik

Carry On, Jungle Menuju Album Sunshine

Kamis, 26 Maret 2026 – 09:09 WIB
Carry On, Jungle Menuju Album Sunshine - JPNN.COM
Jungle, trio elektro-funk asal Inggris. Foto: Dok. Jungle/Mason Rose

jpnn.com, INGGRIS - Trio elektro-funk asal Inggris, Jungle meluncurkan lagu terbaru yang berjudul Carry On.

Selain pertanda era baru, lagu tersebut merupakan single pertama dari album ke-5, Sunshine yang siap dirilis pada 14 Agustus 2026.

Jungle terdiri dari J Lloyd, Tom McFarland, dan Lydia Kitt. Perpaduan vokal soulful, produksi musik penuh groove, dan penulisan lagu serba sinematik telah menjadi identitas musik.

Baca Juga:

Semua hal tersebut kembali terdengar dalam lagu Carry On yang memamerkan kemampuan vokal luar biasa dari Lydia Kitto.

Album Sunshine akan menjadi album baru pertama Jungle setelah kesuksesan global album Volcano yang dirilis pada 2023.

Volcano telah meraih lebih dari 1 miliar stream secara global dan membawa Jungle menjadi pemenang BRIT Awards untuk pertama kalinya, yaitu untuk kategori British Group.

Baca Juga:

Single Back On 74 dari album tersebut telah mengumpulkan lebih dari 530 juta stream dan viral dinTikTok serta chart-chart global.

Album Sunshine akan tersedia dalam sejumlah format fisik termasuk black 180g single gatefold LP, Desert Peach single gatefold LP, translucent brown marble single gatefold LP, dan digipak CD.

Trio elektro-funk asal Inggris, Jungle meluncurkan lagu terbaru yang berjudul Carry On.

BERITA JUNGLE LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
