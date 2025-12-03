Carter Boeing 737, Lima Group Kirim Bantuan untuk Korban Bencana di Aceh

Rabu, 03 Desember 2025 – 14:27 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Manajemen Lima Group dan PT Lima Logam Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan berat total 16 ton untuk korban alam di Aceh.

Bantuan dikirim menggunakan pesawat charter Boeing 737 300 F Flight JDE511 PK-ECA JDE512 pagi tadi, Rabu (3/12).

Bantuan dari Lima Group berupa 1.000 karung beras, 1.000 dus mie instan, 1.920 minyak goreng, 20 tenda, 20 genset 5kVA, ratusan lampu, dan 1.800 gula.

Manajemen juga mengirim 20 unit perangkat internet starlink untuk melancarkan komunikasi masyarakat Aceh dengan dunia luar.

Pendiri Lima Group dan PT Lima Logam Indonesia Rusli Lohisto berharap bantuan tersebut dapat meringakankan beban masyarakat Aceh yang terdampak bencana alam.

"Kami memahami berapa beratnya musibah bencana alam bagi warga Aceh," kata Rusli dalam siaran persnya, Rabu (3/12).

Ia juga menyatakan turut prihatin dan berbelang sungkawa untuk keluarga korban meninggal karena bencana alam di Aceh.

Ia mengatakan perusahaan akan terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah Aceh dalam pemulihan pascabencana.