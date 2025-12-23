CasaComo Resmi Memperkuat Segmen Hunian Modern Tepi Danau di Shila Laketown

jpnn.com, JAKARTA - CasaComo resmi diluncurkan oleh Vasanta Group bersama Samty Asia Investments Pte. Ltd. melalui entitas PT Vasamty Land Sawangan.

Hunian berkonsep low-rise apartment pertama di Depok–Sawangan itu kini menjadi bagian dari pengembangan The Peninsula di Shila at Sawangan pada Sabtu (20/12).

CEO Vasanta Group Denny Asalim menyampaikan grand launching itu menjadi perayaan bagi para pembeli yang sejak awal memberikan kepercayaan tinggi terhadap proyek tersebut.

Menurut Denny, antusiasme pasar terlihat jelas dari terjual habisnya Tower A dan Tower B, serta meningkatnya minat terhadap Tower C.

Mengusung konsep “Your Ideal Lakeside Living,” CasaComo menjadi harmoni kualitas pengembangan modern dengan lingkungan tepi danau yang menjadi karakter utama Shila Laketown.

“10%, subsidi biaya akad, sampai paket furnitur gratis untuk tipe garden view.

“Peluncuran CasaComo menjadi momentum untuk merayakan antusiasme luar biasa para pembeli, yang membuat dua tower pertama terserap begitu cepat. Kepercayaan ini menguatkan komitmen kami menghadirkan hunian bernilai jangka panjang,” ungkap Denny dikutip, Selasa (23/12).

CasaComo menawarkan hunian modern dengan tata ruang efisien dan pencahayaan alami yang menciptakan suasana lapang serta menyatu dengan pemandangan danau. Menurut Denny, pilihan unitnya mencakup Como60 (dua kamar tidur, satu kamar mandi), Como90 (tiga kamar tidur), serta dua tipe penthouse—Como Penthouse 120 dan Como Penthouse 150—yang dilengkapi rooftop pribadi.