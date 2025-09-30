Castrol Merilis Oli Khusus Moge di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Castrol meluncurkan oli terbaru yang diformulasikan khusus untuk motor gede (moge), Castrol Power1 Ultimate 10W-50 4T.

Produk baru hadir dengan inovasi Racing Ester yang terbukti tangguh di lintasan balap MotoGP, menjadikannya salah satu oli terbaik di kelasnya.

“Kami memilih jenis Racing Ester yang sudah teruji, bukan hanya di laboratorium, tapi juga di sirkuit. Formula ini meningkatkan performa dan efisiensi pada kondisi balap ekstrem."

"Itulah mengapa kami yakin Castrol Power1 Ultimate 10W-50 4T mampu memberikan pengalaman berkendara yang berbeda bagi pengguna,” kata Senior Technologist Castrol ASPAC, Nadhia Prajaningrum, di Jakarta, Selasa (30/9).

Nadhia menjelaskan beberapa keunggulan oli Castrol Power1 Ultimate 10W-50 4T.

1. Akselerasi Lebih Cepat

Melalui uji coba akselerasi dengan motor full throttle selama 30 detik, oli ini mampu membuat motor melesat 8 meter lebih unggul dibanding merek lain. Tarikan jadi lebih enteng, respons lebih cepat.

2. Perlindungan Mesin Maksimal