JPNN.com - Ekonomi - Properti

Catat, 112.551 Rumah Rusak Akibat Banjir Sumatra

Jumat, 12 Desember 2025 – 06:04 WIB
Catat, 112.551 Rumah Rusak Akibat Banjir Sumatra - JPNN.COM
Kondisi rumah warga yang terdampak Galodo di Agam, Sumbar. Foto: Rizki Ganda Marito/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait  mengatakan, pendataan sementara menunjukkan 112.551 unit rumah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terdiri atas kategori rusak ringan, sedang, berat, dan hanyut.

Ara sapaan Maruarar Sirait mengaku, sebaran kerusakan sementara mencapai sekitar 75.000 unit di Aceh, 28.600 unit di Sumatra Utara, dan hampir 9.000 unit di Sumatra Barat.

“Datanya sangat dinamis, tetapi yang sudah kami petakan sementara adalah 112.551 rumah terdampak di tiga provinsi ini,” kata Ara dikutip Jumat (12/12).

Karena itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan skema relokasi dan pembangunan rumah bagi warga yang rumahnya rusak berat maupun hanyut akibat banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra.

Ara menjelaskan kementeriannya telah mulai mengidentifikasi lokasi potensial untuk relokasi, yakni 8 lokasi di Aceh, 8 di Sumatra Utara, dan 5 di Sumatra Barat.

“Pertimbangan pertama adalah keamanan. Setelah itu aspek legalitas lahan dan ekosistem kehidupan warga seperti akses sekolah, pasar, rumah sakit, supaya tidak terlalu jauh dari aktivitas mereka,” ujar dia.

Dia menegaskan survei untuk memastikan tingkat kerusakan rumah membutuhkan waktu karena mencakup ratusan ribu unit dan menjadi dasar penentuan apakah rumah perlu dibangun ulang, direlokasi, atau dapat direnovasi.

Lebih lanjut Ara mengatakan pemerintah mempertimbangkan penggunaan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), yakni rumah modular berbahan panel yang dapat dirakit cepat. Sistem ini telah digunakan pada beberapa lokasi bencana sebelumnya.

