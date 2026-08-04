Catat 34 Ribu Pengunjung, FHI 2026 Sukses Dorong Daya Saing Hospitality Indonesia

Selasa, 04 Agustus 2026 – 20:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pameran Food & Hospitality Indonesia (FHI) 2026 resmi menutup penyelenggaraan edisi ke-20 yang berlangsung pada 21–24 Juli lalu di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.

Ajang dua dekade ini sukses mempertemukan 576 perusahaan dari 33 negara dengan para pelaku industri global.

Diselenggarakan bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture & Deco Asia (FFDA), dan ProPak Indonesia, FHI 2026 menyajikan ekosistem terintegrasi dari rantai pasok makanan, desain interior, hingga manufaktur pengemasan.

Selama empat hari, pameran ini memfasilitasi lebih dari 2.800 business matchmaking.

"Antusiasme yang kami saksikan menunjukkan industri makanan, minuman, dan hospitality Indonesia terus bergerak ke arah dinamis dan kompetitif. Kami berharap kemitraan yang terjalin memperkuat daya saing industri Indonesia di tingkat global," ujar Meysia Stephanie, Portfolio Director FHI 2026.

Dorong Inovasi dan KeberlanjutanFHI 2026 juga menjadi wadah pembahasan isu strategis.

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