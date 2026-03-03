Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Catat, 5 Benda Ini Wajib Anda Bawa Saat Mudik

Selasa, 03 Maret 2026 – 05:26 WIB
Catat, 5 Benda Ini Wajib Anda Bawa Saat Mudik - JPNN.COM
Ilustrasi mudik. Foto: Dok. inDrive

jpnn.com, JAKARTA - MUDIK merupakan hal yang rutin dilakukan umat muslim Indonesia menjelang lebaran.

Agar perjalanan terasa aman dan menyenangkan, tentu segala persiapan wajib dilakukan.

Seperti cek kesehatan dan barang bawaan. Ada beberapa barang bawaan yang wajib dibawa saat melakukan perjalanan mudik jarak jauh.

Baca Juga:

Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Obat Antimabuk

Mabuk dalam perjalanan mudik bisa menimpa siapa saja. Jangan lupa obat antimabuk.

Setelah 3-4 jam berkendaraan sebisanya istirahat sejenak. Bila pengemudi mengantuk sebaiknya bergantian, atau berhenti di rest area untuk istirahat.

Baca Juga:

2. Gadget

Penting untuk memastikan waktu perjalanan yang akan ditempuh.

Untuk itu handphone harus dalam keadaan standby dan jangan lupa bawa charger.

Ada beberapa jenis benda yang wajib Anda bawa saat mudik dan salah satunya ialah tentu saja perlengkapan pribadi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mudik  Benda  Gadget  perlengkapan pribadi 
BERITA MUDIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp