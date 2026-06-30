Catat 6 Aplikasi Saham untuk Pemula di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Minat masyarakat Indonesia terhadap investasi saham terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain karena akses yang semakin mudah, berbagai aplikasi investasi kini menawarkan fitur yang ramah bagi pemula.

Dengan kemajuan teknologi, siapa pun dapat mulai berinvestasi langsung dari smartphone. Oleh karena itu, memilih aplikasi yang tepat menjadi langkah penting agar perjalanan investasi berjalan lebih nyaman dan terarah.

Perkembangan teknologi finansial juga menghadirkan berbagai aplikasi trading saham Amerika, memungkinkan investor Indonesia mendapatkan akses ke pasar global. Dengan demikian, peluang investasi tidak hanya terbatas pada saham domestik.

Selain saham, sebagian investor juga mulai melirik emas crypto seperti Xaut sebagai bagian dari strategi diversifikasi portofolio.

Namun, bagi pemula yang baru mulai belajar investasi, memahami dan memilih aplikasi saham yang tepat tetap menjadi langkah utama sebelum membangun portofolio yang lebih luas.

Berikut enam aplikasi saham yang dapat menjadi pilihan bagi investor pemula di Indonesia pada 2026, di antaranya adalah:

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1. Stockbit

Stockbit menawarkan konsep yang berbeda dibandingkan banyak aplikasi investasi lainnya karena menggabungkan fitur transaksi saham dengan komunitas investor. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat berdiskusi, berbagi pandangan, dan mengikuti berbagai pembahasan mengenai pasar saham.