Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Catat 6 Aplikasi Saham untuk Pemula di Indonesia

Selasa, 30 Juni 2026 – 11:23 WIB
Catat 6 Aplikasi Saham untuk Pemula di Indonesia - JPNN.COM
Trader perlu memahami strategi trading yang tepat sebelum memutuskan membeli aset jenis ini. Foto dok PINTU

jpnn.com, JAKARTA - Minat masyarakat Indonesia terhadap investasi saham terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain karena akses yang semakin mudah, berbagai aplikasi investasi kini menawarkan fitur yang ramah bagi pemula.

Dengan kemajuan teknologi, siapa pun dapat mulai berinvestasi langsung dari smartphone. Oleh karena itu, memilih aplikasi yang tepat menjadi langkah penting agar perjalanan investasi berjalan lebih nyaman dan terarah.

Perkembangan teknologi finansial juga menghadirkan berbagai aplikasi trading saham Amerika, memungkinkan investor Indonesia mendapatkan akses ke pasar global. Dengan demikian, peluang investasi tidak hanya terbatas pada saham domestik.

Baca Juga:

Selain saham, sebagian investor juga mulai melirik emas crypto seperti Xaut sebagai bagian dari strategi diversifikasi portofolio. 

Namun, bagi pemula yang baru mulai belajar investasi, memahami dan memilih aplikasi saham yang tepat tetap menjadi langkah utama sebelum membangun portofolio yang lebih luas.

Berikut enam aplikasi saham yang dapat menjadi pilihan bagi investor pemula di Indonesia pada 2026, di antaranya adalah:

Baca Juga:

1. Stockbit

Stockbit menawarkan konsep yang berbeda dibandingkan banyak aplikasi investasi lainnya karena menggabungkan fitur transaksi saham dengan komunitas investor. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat berdiskusi, berbagi pandangan, dan mengikuti berbagai pembahasan mengenai pasar saham.

Perkembangan teknologi finansial juga menghadirkan berbagai aplikasi trading saham Amerika, memungkinkan investor Indonesia mendapatkan akses ke pasar global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pasar modal  saham  investasi  teknologi  investor 
BERITA PASAR MODAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp