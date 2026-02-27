Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Komersial

Catat Hasil Manis Pada 2025, Isuzu: Tahun Ini Fokus Memenuhi Kebutuhan Konsumen

Jumat, 27 Februari 2026 – 05:57 WIB
Lineup kendaraan Isuzu di Indonesia. Foto: IAMI

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah pasar kendaraan niaga yang naik-turun sepanjang 2025, langkah PT. Isuzu Astra Motor Indonesia terbilang mantap.

Saat banyak pelaku industri menahan napas karena fluktuasi ekonomi, Isuzu justru menutup tahun dengan penguasaan 29 persen pangsa pasar nasional.

Presiden Direktur IAMI, Masayasu Hideshima, menyebut capaian tersebut sebagai buah dari kepercayaan pelanggan.

Di segmen kendaraan niaga, kepercayaan bukan hal remeh. Sekali pelaku usaha merasa dirugikan, mereka bisa beralih.

Namun, dia menegaskan Isuzu tetap jadi “real partner” bagi banyak pebisnis.

Tulang punggung penjualan datang dari Isuzu TRAGA yang menyumbang 47,5 persen.

Disusul Isuzu ELF dengan 23,7 persen dan Isuzu GIGA sebesar 18,2 persen. Tiga nama ini akrab di sektor distribusi dan logistik.

Isuzu paham, menjual unit bukan akhir cerita. Sepanjang 2025, mereka menambah Bengkel Isuzu Berjalan dari 156 menjadi 162 unit.

