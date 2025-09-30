Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Catat, Indonesia Mendapatkan 12 Persen Saham Freeport

Selasa, 30 September 2025 – 17:44 WIB
CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (Danantara Indonesia) Rosan Roeslani. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Freeport McMoran resmi menyetujui melepas sebesar 12 persen sahamnya ke Indonesia tanpa dipungut biaya.

Hal tersebut diungkapkan oleh CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (Danantara Indonesia) Rosan Roeslani. Kata dia, Freeport McMoran memberikan saham tersebut secara gratis.

“Mereka sudah setuju untuk 12 persen,” ucap Rosan ketika ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Jakarta, Selasa (30/9).

Rosan mengaku dirinya sudah bertemu secara langsung dengan Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk dalam kunjungannya ke Amerika Serikat.

Tadinya, lanjut Rosan, Indonesia membidik Freeport menyetujui divestasi atau pelepasan saham sebesar 10 persen.

Akan tetapi, atas negosiasi yang dilakukan, Indonesia berhasil memperoleh lebih dari itu, yakni sebesar 12 persen.

“Dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan saham 12 persen, 'free of charge' (tanpa dipungut biaya/gratis),” kata Rosan.

Selain menyetujui divestasi sebesar 12 persen, Rosan juga mengungkapkan Freeport setuju untuk membangun dua universitas dan dua rumah sakit di dekat wilayah operasionalnya, untuk meningkatkan peran dokter.

TAGS   Freeport  Pt Freeport Indonesia  Freeport Indonesia  Danantara  Bahlil Lahadalia  Rosan Roeslani 
