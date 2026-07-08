Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Catat, Ini 5 Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta pada Rabu 8 Juli 2026

Rabu, 08 Juli 2026 – 07:56 WIB
Catat, Ini 5 Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta pada Rabu 8 Juli 2026 - JPNN.COM
SIM Keliling hari ini. Ilustrasi Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan surat izin mengemudi (SIM Keliling) di lima lokasi Jakarta pada Rabu.

Layanan ini Bertujuan membantu warga dalam memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara yang dimulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Melalui akun X (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya, layanan tersebut berada di:

Baca Juga:

Jakarta Timur: Lobi depan Mall Grand Cakung

Jakarta Utara: Lobi utama LTC Glodok

Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata

Baca Juga:

Jakarta Barat: Lobi selatan Mall Ciputra

Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

Polda Metro Jaya kembali membuka lima layanan SIM keliling pada Rabu, 8 Juli 2026.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SIM Keliling  Layanan SIM Keliling  Polda Metro Jaya  Perpanjang SIM 
BERITA SIM KELILING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp