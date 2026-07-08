Catat, Ini 5 Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta pada Rabu 8 Juli 2026
Rabu, 08 Juli 2026 – 07:56 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan surat izin mengemudi (SIM Keliling) di lima lokasi Jakarta pada Rabu.
Layanan ini Bertujuan membantu warga dalam memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara yang dimulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.
Melalui akun X (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya, layanan tersebut berada di:
Jakarta Timur: Lobi depan Mall Grand Cakung
Jakarta Utara: Lobi utama LTC Glodok
Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata
Jakarta Barat: Lobi selatan Mall Ciputra
Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng