Catat, Ini Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026

Kamis, 16 April 2026 – 10:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah resmi mengumumkan jadwal lengkap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf Hasyim (Gus Irfan) mengatakan operasional haji akan dimulai pada April 2026 dengan keberangkatan jemaah secara bertahap.

Gus Irfan menjelaskan bahwa kloter pertama jemaah haji Indonesia akan mulai masuk asrama haji pada 21 April 2026.

“Dilanjutkan keberangkatan kloter pertama pada 22 April 2026 hingga kloter terakhir pada 21 Mei 2026," ungkap Gus Irfan.

Menurutnya, pemerintah menyiapkan 16 embarkasi haji di seluruh Indonesia.

Tahun ini juga terdapat tambahan dua embarkasi baru untuk memperlancar keberangkatan jemaah.

"Jemaah akan diberangkatkan dari 16 embarkasi haji. Ada tambahan dua embarkasi baru yaitu Cipondoh dan Yogyakarta," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan empat bandara dengan fasilitas fast track untuk mempercepat proses imigrasi Arab Saudi.