JPNN.com - Nasional - Hukum

Catat! Ini Janji Menhut Soal Kasus Bongkahan Kayu Terbawa Arus Banjir Sumatra

Kamis, 04 Desember 2025 – 18:01 WIB
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut pihaknya berjanji menginvestigasi temuan material kayu yang terbawa arus banjir dan longsor di Sumatra bagian utara.

"Melakukan investigasi secara tuntas material kayu yang terbawa arus banjir, " kata Raja Juli dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).

Raja Juli menyebutkan Kemenhut sepakat dengan Polri untuk investigasi tentang kayu yang terbawa arus dan disebut hasil dari kegiatan ilegal.

Baca Juga:

"Kami dengan Polri ini akan diintegrasikan dengan Satgas PKH sekali lagi untuk segera mungkin membuktikan atau menemukan asal usul kayu tersebut," ujar Sekjen PSI itu.

Raja Juli melanjutkan pihaknya akan membawa ke meja hijau ketika perkara kayu terbawa arus saat banjir ditemukan unsur pidana.

"Bila ditemukan ada unsur pidana, kami tindak lanjut dengan proses penegakan hukum setegas-tegasnya," ujar eks Wakil Kepala Otorita IKN itu.

Baca Juga:

Raja Juli mengatakan Kemenhut saat ini tengah melakukan susur sungai jalur yang dilewati material kayu memakai pesawat nirawak atau drone.

Penulurusan dilakukan demi mengetahui sumber awak kayu ketika terbawa arus banjir Sumatra.

Menhut Raja Juli Antoni menyebut pihaknya berjanji menginvestigasi temuan material kayu yang terbawa arus banjir Sumatra.

