Nasional - Sosial

Catat, Ini Nomor Telepon Pengaduan MBG Prabowo Subianto

Senin, 29 September 2025 – 18:26 WIB
Catat, Ini Nomor Telepon Pengaduan MBG Prabowo Subianto
Sejumlah siswa diduga keracunan usai menyantap basi MBG di SDN 05 Sidomekar, Jember, Jumat (26/9/2025). ANTARA/HO-Polsek Semboro

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Khairul Hidayati mengatakan, pihaknya resmi mengeluarkan nomor telepon pengaduan (hotline) bagi masyarakat, terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Khairul Hidayati menjelaskan nomor telepon pengaduan tersebut mulai melayani aduan dari masyarakat setiap Senin-Jumat, pada pukul 09.00-22.00 WIB.

"Untuk memudahkan, kami menyediakan dua nomor yang bisa dihubungi, yakni 088293800268 (operator 1) dan 088293800376 (operator 2)," kata Hida dikutip Senin (29/9).

Hida menuturkan menerima aduan hotline tersebut juga berfungsi sebagai pusat informasi. 

Masyarakat kata Hida, dapat menghubungi hotline untuk menanyakan teknis program, distribusi pangan, maupun standar kualitas yang diterapkan dalam MBG.

"Jadi, setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," katanya.

Menurut Hida, transparansi dan partisipasi publik diyakini sebagai kunci keberhasilan MBG, yang tidak hanya meningkatkan gizi anak Indonesia, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia pangan.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menuturkan masyarakat juga bisa mengakses laman "BGN.lapor.go.id" untuk mengirim aduan, keluhan, dan kritik terhadap layanan MBG di daerah mereka.

Pemerintah mengeluarkan nomor telepon pengaduan (hotline) bagi masyarakat, terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

