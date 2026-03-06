Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Catat! Ini Prediksi Kapolri soal Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026

Jumat, 13 Maret 2026 – 00:14 WIB
Catat! Ini Prediksi Kapolri soal Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026
Ilustrasi arus mudik dan balik lebaran. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan berdasarkan survei terbaru, potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran tahun ini mencapai 143,9 juta orang. 

Hal itu disampaikan Listyo Sigit saat memberikan amanat dalam apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat "Ketupat 2026" di Pelataran Monas, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

"Meski turun tipis dari tahun lalu, angka ini tetap dianggap sangat besar dan memerlukan penanganan khusus," kata Jenderal Listyo Sigit.

Dia menjelaskan pemerintah memprediksi puncak arus mudik akan terjadi dalam dua gelombang. 

"Gelombang pertama diperkirakan jatuh pada 14-15 Maret 2026, sementara gelombang kedua pada 18-19 Maret 2026," lanjutnya.

Sementara itu, untuk arus balik, puncaknya diprediksi terjadi pada 24-25 Maret 2026 (Gelombang I) dan 28-29 Maret 2026 (Gelombang II).

"Masyarakat diimbau untuk mengatur waktu perjalanan guna menghindari penumpukan kendaraan," jelasnya.

Jenderal Listyo mengungkapkan guna melancarkan arus lalu lintas, Surat Keputusan Bersama (SKB) telah diterbitkan.

