Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Catat, Janji Menkeu Baru kepada Bu Sri Mulyani

Selasa, 09 September 2025 – 06:04 WIB
Catat, Janji Menkeu Baru kepada Bu Sri Mulyani - JPNN.COM
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto tangkapan layar

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa berjanji tak akan merombak kebijakan fiskal telah dijalankan oleh pendahulunya Sri Mulyani Indrawati.

“Kami akan optimalkan sistem yang ada. Biasanya kalau kejelekan pemimpin baru, yang lama itu diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru. Saya tidak akan seperti itu pendekatannya,” kata Purbaya dikutip Selasa (9/9).

Menurut Purbaya, dia lebih akan mengoptimalkan sistem yang sudah ada dan mempercepat mesin yang sudah berjalan.

Baca Juga:

Dia pun yakin tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi menjadi Menkeu mennggantikan Sri Mulyani, karena percaya diri sudah memiliki pengalaman yang memadai terkait fiskal.

Sebagai contoh, pada saat krisis COVID-19 tahun 2020 dan 2021, Purbaya mengaku berada di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu memformulasikan kebijakan fiskal yang tepat.

“Bukan dari anggaran saja, tapi cara mengelola uang pada waktu itu,” ujarnya lagi.

Baca Juga:

Selain itu, dia juga pernah membantu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2008, dan ditunjuk menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (KSP) pada era Jokowi.

“Jadi kalau dibilang saya tidak punya pengalaman (fiskal), salah besar,” kata dia lagi.

Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa berjanji tak akan merombak kebijakan fiskal telah dijalankan oleh pendahulunya Sri Mulyani Indrawati.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Purbaya Yudhi Sadewa  Sri Mulyani  Prabowo  Jokowi  Menkeu 
BERITA PURBAYA YUDHI SADEWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp