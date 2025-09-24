Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Catat, Janji Menkeu Purbaya soal IKN

Rabu, 24 September 2025 – 06:01 WIB
Catat, Janji Menkeu Purbaya soal IKN - JPNN.COM
Ilustrasi Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/aa.)

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus berlanjut pada 2026 mendatang.

Purbaya, bahkan berjanji akan mengucurkan duit dari APBN demi pembangunan mega proyek tersebut.

“Jadi, IKN masih didorong. Tahun depan lebih cepat lagi,” kata Purbaya dikutip Rabu (24/9).

Namun, Purbaya tak memerinci detail besaran anggaran yang bakal digelontorkan untuk IKN pada tahun depan.

Dia hanya menyinggung pemerintahan Prabowo Subianto ini masih menganggarkan dana pembangunan IKN sebesar Rp 5,7 triliun, termasuk yang dialokasikan pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Untuk kelanjutan IKN ke depan, dia masih akan menunggu perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

“Itu kan investasi di Indonesia. Kami harapkan nanti, ketika kelihatan mulai jalan, swasta akan masuk ke sana,” tambah dia.

Sebelumnya, dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 6,3 triliun untuk pembangunan IKN dalam Angka tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers Nota Keuangan 2026.

