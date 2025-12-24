Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Catat, Kampus Bakal Diwajibkan Ada Mata Kuliah Koperasi

Rabu, 24 Desember 2025 – 07:01 WIB
Catat, Kampus Bakal Diwajibkan Ada Mata Kuliah Koperasi - JPNN.COM
Wisudawan wisudawati STMIK Nusa Mandiri. Foto: dok pribadi for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan akan mewajibkan mata kuliah koperasi di perguruan tinggi.

Hal itu dilakukan Brian, sebagai bagian dari strategi memperkuat peran koperasi dalam perekonomian nasional.

“Kami ingin memasukkan nilai-nilai koperasi dalam beberapa mata kuliah wajib di perguruan tinggi, termasuk ekonomi Pancasila,” kata Brian dikutip Rabu (24/12).

Baca Juga:

Brian menjelaskan rencana kerja sama tersebut menjadi bagian dari MoU antara Kemendiktisaintek dan Kementerian Koperasi dalam rangka penguatan peran koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.

Dia menambahkan pihaknya juga berkomitmen menghidupkan kembali koperasi mahasiswa (kopma) dan koperasi universitas sebagai percontohan bagi lahirnya koperasi-koperasi baru di berbagai daerah.

Selain itu, ia menyebut program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik maupun kegiatan universitas lainnya diharapkan dapat berkolaborasi dengan Kopdes Merah Putih sehingga mahasiswa tingkat akhir dan dosen bisa menjadi pendamping koperasi di daerah.

Baca Juga:

Dengan lebih dari 4.000 kampus yang tersebar di seluruh Indonesia, Brian optimistis langkah ini akan menjadi kegiatan bersama yang positif dan memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.(antara/jpnn)

Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengatakan akan mewajibkan mata kuliah koperasi di perguruan tinggi.

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mendiktisainstek  Kemendiktisaintek  Koperasi Merah Putih  Mata Kuliah Wajib  koperasi  universitas  Kampus  peguruan tinggi 
BERITA MENDIKTISAINSTEK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp