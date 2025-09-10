Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Catat, Menkeu Purbaya Berjanji Tak Membuat Kebijakan Aneh

Rabu, 10 September 2025 – 07:30 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/9). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tidak akan mengeluarkan kebijakan fiskal yang berisiko menimbulkan gejolak di pasar.

Hal ini Purbaya katakan untuk menanggapi respons negatif sebagian pelaku pasar atas penunjukannya sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

"Yang jelas saya tidak akan ambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh," kata Purbaya dikutip Rabu (10/9).

Sri Mulyani mengatakan kebijakan yang ada saat ini akan dioptimalkan agar pertumbuhan ekonomi bisa berkembang lebih cepat.

Ke depan, kata Purbaya, sistem finansial juga diharapkan lebih bersifat likuid untuk membiayai pertumbuhan ekonomi dan mempercepat program pemerintah.

Purbaya menambahkan meskipun belum sempat berbagi strategi secara mendalam dengan pendahulunya, Sri Mulyani, komunikasi tetap terjalin baik.

Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah meminta kesediaan Sri Mulyani untuk menjadi tempat bertanya hal-hal yang ia tidak mengerti.

“Saya bilang ke Bu Sri Mulyani tadi, saya akan bertanya ke dia dari waktu-waktu dan dia bersedia, bahkan bersedia ngajarin saya,” pungkas dia.(antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

TAGS   Ekonomi  Sri Mulyani  Purbaya Yudhi Sadewa  Kebijakan Fiskal  kebijakan  Menkeu 
