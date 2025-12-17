Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Catat, Pembatasan Truk Sumbu Tiga di Tol Tangerang-Merak Berlaku Mulai 19 Desember

Rabu, 17 Desember 2025 – 16:11 WIB
Catat, Pembatasan Truk Sumbu Tiga di Tol Tangerang-Merak Berlaku Mulai 19 Desember
Ilustrasi - petugas dari Polresta Tangerang mengatur lalu lintas di jalan arteri Kabupaten Tangerang, Banten. (ANTARA/Azmi Samsul M)

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Kepolisian mulai memberlakukan pembatasan waktu operasional terhadap kendaraan/truk bersumbu tiga atau lebih di jalur Tol Tangerang-Merak, tepatnya di wilayah Kabupaten Tangerang selama masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Wakasatlantas Polresta Tangerang Iptu Kusmanto di Tangerang, Rabu mengatakan bahwa kebijakan pembatasan bagi truk sumbu tiga ini berlakukan mulai 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

"Pembatasan ini berlaku untuk kendaraan sumbu tiga muatan tambang. Yang diperbolehkan hanya muatan esensial seperti sembako, BBM, ternak, dan pakan ternak," jelasnya.

Ia bilang, pembatasan aktivitas bagi kendaraan bermuatan barang ini akan berlaku disepanjang jalur Tol Tangerang-Merak khususnya mulai dari kilometer 31 sampai 45 antara jalur Jakarta-Merak menuju perlintasan Pulau Sumatera.

"Pembatasan kendaraan truk tambang dan sumbu tiga di jalan tol, dilakukan guna mengantisipasi terjadinya penumpukan di jalan bebas hambatan pada momen Nataru," jelasnya.

Ia menjelaskan, selama masa pembatasan tersebut, pihaknya menyiapkan pengalihan arus lalu lintas. Dimana, kendaraan muatan dialihkan ke lintas jalan arteri.

Sementara, untuk jam operasionalnya, mengikuti Peraturan Bupati (Perbup) Tangerang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang.

"Diperbolehkan melintas hanya pada pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB. Di luar jam itu tidak diizinkan beroperasi," tuturnya.

Kepolisian mulai memberlakukan pembatasan waktu operasional terhadap kendaraan/truk bersumbu tiga atau lebih di jalur Tol Tangerang-Merak selama Nataru.

TAGS   Truk sumbu tiga  pelarangan truk sumbu tiga  Pembatasan Truk Sumbu Tiga  Kabupaten Tangerang 
